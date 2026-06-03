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Робинсон планирует сыграть с переломом мизинца в первом матче финала НБА

Появились подробности травмы центрового «Нью-Йорка» Митчелла Робинсона, который получил перелом мизинца правой руки.

Появились подробности травмы центрового «Нью-Йорка» Митчелла Робинсона, который получил перелом мизинца правой руки.

По информации инсайдера Шэмса Чарании, 28-летний американец получил повреждение не в четвертом матче полуфинальной серии НБА против «Кливленда» (130:93), а в домашних условиях. Ожидается, что игрок планирует принять участие в первом матче финальной серии НБА.

В этом сезоне Робинсон сыграл 60 матчей, набирая в среднем по 5,7 очка, 8,8 подбора и 1,2 блока.

«Нью-Йорк» выиграл серию с «Кливлендом» (4−0) и вышел в финал НБА, где сыграет против «Сан-Антонио». Первый матч финальной серии запланирован на 4 июня.

Робинсон сломал мизинец в полуфинале НБА.