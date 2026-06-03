Робинсон планирует сыграть с переломом мизинца в первом матче финала НБА

По информации инсайдера Шэмса Чарании, 28-летний американец получил повреждение не в четвертом матче полуфинальной серии НБА против «Кливленда» (130:93), а в домашних условиях. Ожидается, что игрок планирует принять участие в первом матче финальной серии НБА.