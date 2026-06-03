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Антони: «Я хотел быть на ЧМ-2026, но такова жизнь»

Нападающий «Бетиса» Антони прокомментировал непопадание в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира-2026.

Нападающий «Бетиса» Антони прокомментировал непопадание в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира-2026.

«Я хотел быть на ЧМ-2026, но такова жизнь. Очень горжусь тем, что сделал в этом сезоне. Не думаю, что это несправедливо, так как есть много игроков с хорошими качествами», — сказал Антони в интервью El Chiringuito TV.

В этом сезоне 26-летний бразилец забил 14 голов и отдал 10 результативных передач в 45 матчах во всех турнирах.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Бразилии по итогам жеребьевки попала в группу C вместе с Марокко (13 июня), Гаити (19 июня) и Шотландией (24 июня).

Бразилия — безоговорочный фаворит группы С. Ждать ли сюрпризов от Гаити, Марокко и Шотландии?