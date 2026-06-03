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NRG — FlyQuest: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

Второй игровой день Stage 1 на IEM Cologne Major 2026 в Кельне открывает стыковой Bo1 между NRG и FlyQuest.

Источник: Спорт-Экспресс

Второй игровой день Stage 1 на IEM Cologne Major 2026 в Кельне открывает стыковой Bo1 между NRG и FlyQuest. Обе команды подходят к встрече со счетом 1−1: победитель приблизится к выходу в Stage 2 (2−1), а проигравший окажется в шаге от вылета (1−2). Начало — в 16.30 по московскому времени (15:30 CEST).

FlyQuest (jks, INS, Vexite, nettik, story) в первом туре в овертайме прошли SINNERS (16:14), но затем уступили во втором круге. NRG (nitr0, oSee, Sonic, Grim, br0) после стартового поражения от GamerLegion выправились и добрались до отметки 1−1. В формате одной карты статус встречи максимально высок: права на ошибку нет ни у кого. Матч покажут официальные англоязычные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.