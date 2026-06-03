Sharks — Lynn Vision: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

Любопытно, что обе команды уже обыгрывали HEROIC: бразильская Sharks (gafolo, koala, maxxkor, rdnzao, doc) сенсационно прошла датчан в первом туре (13:10), а китайская Lynn Vision (Westmelon, z4KR, Starry, EmiliaQAQ, C4LLM3SU3) добила HEROIC во втором круге (13:11). Теперь дороги обоих новичков мейджора пересекаются напрямую, и цена очной карты крайне высока. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.