THUNDER dOWNUNDER — BIG: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

Австралийцы THUNDER dOWNUNDER (dexter, Liazz, aliStair, asap, TjP) прогремели на старте, сенсационно обыграв MIBR (13:6), но во втором круге уступили B8 (11:13). Немецкая BIG (tabseN, JDC, faveN, blameF, gr1ks) неожиданно проиграла в первом туре Liquid, однако при поддержке родных трибун выправилась и вернулась к отметке 1−1. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.