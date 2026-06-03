Liquid — MIBR: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

Liquid (состав вокруг siuhy, NAF, EliGE и malbsMd) громко начали мейджор, обыграв в первом туре хозяев BIG (13:10), но затем уступили во втором круге. MIBR (LNZ, brnz4n, insani, venomzera, kl1m) пережили сенсационное поражение от THUNDER dOWNUNDER на старте, однако выправились и подошли к очной встрече в тонусе. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.