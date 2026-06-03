GamerLegion — BetBoom: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

GamerLegion — самая высокорейтинговая команда стадии (около топ-10 по версии Valve) и недавний финалист IEM Atlanta; коллектив Snax уверенно прошел первый тур (13:10 с NRG). BetBoom (команда Boombl4) в стартовом матче разгромила Gaimin Gladiators (13:4) и подтверждает свою грозную, пусть и нестабильную, форму. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.