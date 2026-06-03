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TYLOO — SINNERS: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

В серии на вылет второго дня Stage 1 на IEM Cologne Major 2026 встречаются TYLOO и SINNERS — обе со счетом 0−2.

Источник: Спорт-Экспресс

В серии на вылет второго дня Stage 1 на IEM Cologne Major 2026 встречаются TYLOO и SINNERS — обе со счетом 0−2. Это Bo3, и проигравший со счетом 0−3 покидает мейджор; победитель остается в борьбе. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Китайская TYLOO (во главе с Зеро и капитаном Jee) на старте крупно уступила B8 (6:13), а затем проиграла во втором круге. Чешско-словацкая SINNERS (beastik, SHOCK, MoDo, kisserek, stressarN) в первом туре дала бой FlyQuest (14:16 в овертайме), но также осталась без побед. Для обоих коллективов цена ошибки в серии абсолютна. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.