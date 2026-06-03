M80 — B8: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

В серии за досрочный выход второго дня Stage 1 на IEM Cologne Major 2026 встречаются M80 и B8 — обе без поражений (2−0). Это Bo3: победитель со счетом 3−0 проходит в Stage 2, проигравший остается в игре с результатом 2−1. Начало — в 21.00 по московскому времени.