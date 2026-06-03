Lynn Vision — фаворит в матче против Sharks на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч Sharks — Lynn Vision 3 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Обе команды подошли к стыковому Bo1 со счетом 1−1 и обе уже обыгрывали HEROIC: Sharks — в первом туре (13:10), Lynn Vision — во втором (13:11). Небольшое преимущество отдаем китайцам: Lynn Vision (Westmelon, z4KR, Starry, EmiliaQAQ, C4LLM3SU3) выглядят чуть более опытным и структурным коллективом, тогда как бразильская Sharks (gafolo, koala, maxxkor, rdnzao, doc) дебютирует на мейджоре и исторически нестабильна в нижнем эшелоне. В равной карте с высокими ставками организованность LV может стать решающим фактором.