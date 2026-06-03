NRG — FlyQuest: прогноз и ставка на матч на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч NRG — FlyQuest 3 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Это стыковой Bo1 команд со счетом 1−1: победитель приблизится к выходу в Stage 2, проигравший — к вылету, поэтому мотивация предельная с обеих сторон. FlyQuest (jks, INS, Vexite, nettik, story) уже доказали, что умеют тащить плотные карты, обыграв SINNERS в овертайме (16:14), а NRG (nitr0, oSee, Sonic, Grim, br0) опираются на индивидуальный класс oSee с AWP. Команды примерно равны, оба коллектива играют под максимальным давлением, а цена раунда в Bo1 высока — это повышает вероятность затяжной, богатой на размены карты.