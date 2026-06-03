BIG — фаворит в домашнем матче против THUNDER dOWNUNDER на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч THUNDER dOWNUNDER — BIG 3 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Оба коллектива идут со счетом 1−1, но фаворитом стыкового Bo1 выглядит домашняя BIG. Австралийцы THUNDER dOWNUNDER (dexter, Liazz, aliStair, asap, TjP) сенсационно обыграли MIBR на старте (13:6), однако во втором круге уже уступили B8 (11:13), что ближе к их реальному уровню. BIG (tabseN, JDC, faveN, blameF, gr1ks) после неожиданного поражения от Liquid выправилась, а класс ростера и поддержка родных трибун в Кельне дают немцам ощутимое преимущество в один матч.