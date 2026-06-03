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MIBR — фаворит в матче против Team Liquid на IEM Cologne Major 2026

Стыковой Bo1 команд со счетом 1−1 получается статусным.

Источник: Спорт-Экспресс

Прогноз и ставка на матч Liquid — MIBR 3 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Стыковой Bo1 команд со счетом 1−1 получается статусным. Liquid (состав вокруг siuhy, NAF, EliGE и malbsMd) на старте сенсационно прошли хозяев BIG (13:10), но затем оступились, и вопросы к стабильности коллектива остаются. MIBR (LNZ, brnz4n, insani, venomzera, kl1m) пережили осечку с THUNDER dOWNUNDER, однако по качеству состава и недавним результатам (полуфинал CAC 2026 через PARIVISION, 3DMAX и B8) бразильцы выглядят классом выше. На фоне нестабильности соперника небольшое преимущество — у MIBR.

Рекомендуемая ставка: победа MIBR.