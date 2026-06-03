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TYLOO и SINNERS: прогноз и ставка на матч на вылет на IEM Cologne Major 2026

Это Bo3 на вылет: обе команды идут 0−2, и проигравший покидает мейджор.

Источник: Спорт-Экспресс

Прогноз и ставка на матч TYLOO — SINNERS 3 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Это Bo3 на вылет: обе команды идут 0−2, и проигравший покидает мейджор. SINNERS (beastik, SHOCK, MoDo, kisserek, stressarN) на старте дали упорный бой FlyQuest (14:16 в овертайме) и в целом смотрелись плотнее, тогда как TYLOO (во главе с Зеро и капитаном Jee) крупно уступили B8 (6:13). При этом у китайцев есть фирменная стартовая дерзость и опасный T-сайд, способные качнуть отдельную карту. В матче равных по отчаянию соперников, где каждый будет цепляться за жизнь, серия с высокой вероятностью затянется до решающей третьей карты.

Рекомендуемая ставка: тотал карт больше 2.5.