GamerLegion — фаворит в матче против BetBoom на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч GamerLegion — BetBoom 3 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Обе команды идут 2−0, и победитель Bo3 досрочно выходит в Stage 2. Небольшое преимущество — у GamerLegion: коллектив Snax является самой высокорейтинговой командой стадии (около топ-10 по версии Valve) и недавним финалистом IEM Atlanta, его сильная сторона — структура и стабильность. BetBoom (команда Boombl4) обладает огромной огневой мощью и уже громила Gaimin Gladiators (13:4), но именно нестабильность остается ее ахиллесовой пятой. В длинной серии из трех карт системность GamerLegion ценится выше разовых всплесков соперника.