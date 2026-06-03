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HEROIC — фаворит в матче на вылет против Gaimin Gladiators на IEM Cologne Major 2026

Это Bo3 на вылет: обе команды идут 0−2, и проигравший завершает свой путь на мейджоре.

Источник: Спорт-Экспресс

Прогноз и ставка на матч Gaimin Gladiators — HEROIC 3 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Это Bo3 на вылет: обе команды идут 0−2, и проигравший завершает мейджор. Несмотря на провальный старт (поражения от Sharks 10:13 и Lynn Vision 11:13), фаворитом выглядит HEROIC: у датчан (xfl0ud, nilo, susp, Chr1zN, yxngstxr) выше класс и качество структуры, а формат из трех карт дает время выправить игру. Gaimin Gladiators (fer, HEN1, NEKIZ, Luken, JOTA) во главе с легендарным fer также проиграли оба стартовых матча, причем разгромно уступили BetBoom (4:13). В серии на выживание опыт и потолок HEROIC должны сказаться.

Рекомендуемая ставка: победа HEROIC в серии.