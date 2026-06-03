B8 — фаворит в матче против M80 на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч M80 — B8 3 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Обе команды без поражений (2−0), и победитель Bo3 досрочно проходит в Stage 2. Фаворитом выглядит B8: состав (npl, kensizor, esenthial, s1zzi, alex666) — один из сильнейших на стадии (около топ-16 по рейтингу) и уверенно прошел сетку, обыграв TYLOO (13:6) и THUNDER dOWNUNDER (13:11). M80 (slaxz-, Swisher, s1n, JBa, Lake) — крепкая и дисциплинированная команда, добравшаяся до 2−0, но в серии из трех карт глубина и индивидуальный класс B8 выглядят весомее. Небольшое, но ощутимое преимущество — у команды Dendi.