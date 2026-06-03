Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футболку Пеле выставят на аукцион за 6 миллионов долларов

Футболка нападающего сборной Бразилии Пеле, в которой он сыграл в финале чемпионата мира 1958 года, будет выставлена на аукционе Sotheby’s.

Источник: Спорт-Экспресс

Футболка нападающего сборной Бразилии Пеле, в которой он сыграл в финале чемпионата мира 1958 года, будет выставлена на аукционе Sotheby’s, сообщает The New York Times.

По данным источника, стартовая стоимость лота превысит 6 миллионов долларов. Торги пройдут с 29 июня по 16 июля — за три дня до финала чемпионата мира-2026.

В финале ЧМ-1958 сборная Бразилии обыграла Швецию (5:2), а 17-летний Пеле оформил дубль. С тех пор он является самым молодым футболистом, сыгравшим и забившим в финале чемпионата мира.

Самой дорогой футбольной майкой является футболка Диего Марадоны с ЧМ-1986, которая в 2022 году была продана на аукционе за 9,28 миллиона долларов.

Узнать больше по теме
Биография Диего Марадоны: карьера и личная жизнь футболиста
Несмотря на то, что карьера Диего Марадоны проходила во второй половине прошлого века он остается одним из самых узнаваемых спортсменов мира. Легендарный в прошлом футболист сочетал в себе грацию и мощь Пеле, медийность Девида Бэкхэма, на всю жизнь приобрел репутацию плохого парня с добрым сердцем. Как это возможно? Расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше