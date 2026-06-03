Защитник «Сан-Антонио» Касл — о выходе в финал НБА: «У нас в команде лучший игрок мира»

«Наш лидер — Вик. Он хорош и молод. То, что у него нет никакого эго, придавало нашей раздевалке особую энергию. Такая уверенность и настрой перед плей-офф — то, что нужно. Думаю, мы набрали ход в нужный момент. И да, в нашей команде лучший игрок мира», — сказал Касл на пресс-конференции.