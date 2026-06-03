Медведева будет интервьюером на блогерской площадке ПМЭФ

По словам генерального директора «VK Видео» Марианны Максимовской, главная задача студии — перевести сложные темы на язык, понятный массовой интернет-аудитории.
Приглашенными гостями выступят Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Патрушев, Сергей Лавров, Дмитрий Песков и другие.
Интервью у них будут брать Ида Галич, Артемий Лебедев, Ксения Собчак, Евгения Медведева, Александр Цыпкин, Сергей Минаев, Юлия Меньшова, Амиран Сардаров, Гар Дмитриев, Арсений Попов, Владимир Маркони, Алеко, Ксения Бородина.