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Медведева будет интервьюером на блогерской площадке ПМЭФ

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева будет интервьюером блогерской площадки «VK» на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам генерального директора «VK Видео» Марианны Максимовской, главная задача студии — перевести сложные темы на язык, понятный массовой интернет-аудитории.

Приглашенными гостями выступят Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Патрушев, Сергей Лавров, Дмитрий Песков и другие.

Интервью у них будут брать Ида Галич, Артемий Лебедев, Ксения Собчак, Евгения Медведева, Александр Цыпкин, Сергей Минаев, Юлия Меньшова, Амиран Сардаров, Гар Дмитриев, Арсений Попов, Владимир Маркони, Алеко, Ксения Бородина.