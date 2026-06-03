Жена Карпина: «Я колю ботокс, я за пластические операции, каждый день использую ChatGPT, но не понимаю женщин, которые готовы пойти на кесарево без показаний. Это инфантильность»

Кесарево сечение — это хирургическая операция по извлечению плода через разрез в брюшной полости и матке. Оно проводится, если естественные роды невозможны или опасны для здоровья матери либо ребенка.
— Хотите естественно родить или кесарево? — спросила одна из подписчиц.
— Что значит «хотите»? Я колю ботокс, я за пластические операции, я каждый день использую ChatGPT, но совершенно не понимаю женщин, которые готовы пойти на полостную операцию БЕЗ показаний. По мне, это в первую очередь инфантильность и повышенная жалость к себе, которые не очень вяжутся с материнством в целом.
Но это исключительно мое личное мнение. Я просто не понимаю, как можно добровольно выбрать такое хирургическое вмешательство вместе естественного процесса. Повторюсь: без реальных показаний, — ответила Карпина.
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