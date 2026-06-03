Жена Карпина: «Я колю ботокс, я за пластические операции, каждый день использую ChatGPT, но не понимаю женщин, которые готовы пойти на кесарево без показаний. Это инфантильность»

— Что значит «хотите»? Я колю ботокс, я за пластические операции, я каждый день использую ChatGPT, но совершенно не понимаю женщин, которые готовы пойти на полостную операцию БЕЗ показаний. По мне, это в первую очередь инфантильность и повышенная жалость к себе, которые не очень вяжутся с материнством в целом.