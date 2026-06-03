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Жена Карпина: «Я колю ботокс, я за пластические операции, каждый день использую ChatGPT, но не понимаю женщин, которые готовы пойти на кесарево без показаний. Это инфантильность»

Дарья, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, высказалась про кесарево сечение.

Источник: Спортс‘’

Кесарево сечение — это хирургическая операция по извлечению плода через разрез в брюшной полости и матке. Оно проводится, если естественные роды невозможны или опасны для здоровья матери либо ребенка.

— Хотите естественно родить или кесарево? — спросила одна из подписчиц.

— Что значит «хотите»? Я колю ботокс, я за пластические операции, я каждый день использую ChatGPT, но совершенно не понимаю женщин, которые готовы пойти на полостную операцию БЕЗ показаний. По мне, это в первую очередь инфантильность и повышенная жалость к себе, которые не очень вяжутся с материнством в целом.

Но это исключительно мое личное мнение. Я просто не понимаю, как можно добровольно выбрать такое хирургическое вмешательство вместе естественного процесса. Повторюсь: без реальных показаний, — ответила Карпина.

У Карпина родится первый сын после пяти дочерей. Тренер сборной России провел гендер-пати с женой и детьми.

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