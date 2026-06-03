Гостевая форма «Порту» вдохновлена портвейном — она рубиновая

Форма от американского бренда New Balance вдохновлена портвейном.
«Новая форма “драконов”, вдохновленная Дору, городом и портвейном, важной чертой культуры, выделяется рубиновым оттенком, который обещает стать визитной карточкой сезона в выездных матчах.
Альтернативная форма «Порту», вдохновленная классикой, но с современным дизайном, выполнена в рубиновом цвете, но с добавлением мягких кремовых деталей, создающих элегантный образ. Тонкие полоски, придающие футболке глубину, и классический воротник — все это призвано передать подлинность «Порту».
Эмблема выполнена в монохромном цвете, подчеркивая современную эстетику, которая прослеживается в каждой детали", — говорится в заявлении клуба.
Фото: fcporto.pt.