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Гостевая форма «Порту» вдохновлена портвейном — она рубиновая

«Порту» представил необычную выездную форму на сезон-2026/27.

Источник: Спортс‘’

Форма от американского бренда New Balance вдохновлена портвейном.

«Новая форма “драконов”, вдохновленная Дору, городом и портвейном, важной чертой культуры, выделяется рубиновым оттенком, который обещает стать визитной карточкой сезона в выездных матчах.

Альтернативная форма «Порту», ​​вдохновленная классикой, но с современным дизайном, выполнена в рубиновом цвете, но с добавлением мягких кремовых деталей, создающих элегантный образ. Тонкие полоски, придающие футболке глубину, и классический воротник — все это призвано передать подлинность «Порту».

Эмблема выполнена в монохромном цвете, подчеркивая современную эстетику, которая прослеживается в каждой детали", — говорится в заявлении клуба.

Фото: fcporto.pt.