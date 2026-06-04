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«Реал» хочет подписать Жоау Невеша

Президент «Реала» Флорентино Перес в случае победы на президентских выборах постарается подписать в полузащиту мадридского клуба полузащитника Жоау Невеша из «ПСЖ».

Источник: Спорт-Экспресс

Президент «Реала» Флорентино Перес в случае победы на президентских выборах постарается подписать в полузащиту мадридского клуба полузащитника Жоау Невеша из «ПСЖ», сообщил в соцсети X журналист Альберто Перейро.

По информации источника, 21-летний португалец станет главной трансферной целью мадридского клуба. Также «Реал» хочет заполучить защитника «Манчестер Сити» Йошко Гвардиола.

Невеш имеет действующий контракт до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро.

В этом сезоне Невеш сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.

Дюмфрис, Конате и Макаллистер. Перес готов мощно обновить «Реал» в случае победы на выборах.