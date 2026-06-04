Рикельме в пятницу объявит имя нового тренера «Реала»

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме заявил, что в пятницу объявит имя специалиста, который станет главным тренером команды в случае его победы на выборах.
«Я объявлю нашего тренера в пятницу или субботу. Это большая звезда, и он тот тренер, которого хочет видеть каждый болельщик “Реала.”, — приводит MadridZone слова Рикельме.
По информации ESPN, испанский бизнесмен провел уже две встречи с представителями немецкого специалиста Юргена Клоппа. Он рассчитывает убедить немца воглавит «Реал».
Выборы президента «Реала» пройдут в воскресенье, 7 июня.
В сезоне-2025/26 «Реал» набрал 86 очков и стал вторым в чемпионате Испании. Победу в турнире одержала «Барселона» — 94 очка.
Рикельме пообещал подписать Родри в «Реал», если выиграет президентские выборы.