В «Манчестер Сити» уверены, что Холанн останется в клубе

В «Манчестер Сити» не переживают по поводу заявления кандидата в президенты «Реала» Энрике Рикельме, который заявил, что в случае его победы мадридский клуб подпишет форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.