В «Манчестер Сити» уверены, что Холанн останется в клубе

В «Манчестер Сити» не переживают по поводу заявления кандидата в президенты «Реала» Энрике Рикельме, который заявил, что в случае его победы мадридский клуб подпишет форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, английский клуб не ожидает ухода форварда сборной Норвегии этим летом. «Сити» считает Холанна ключевой частью проекта под руководством нового главного тренера Энцо Марески.
Выборы президента «Реала» пройдут в воскресенье, 7 июня.
25-летний норвежец имеет действующий контракт с «Манчестер Сити» до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.
В сезоне-2025/26 Холанн сыграл в 52 матчах во всех турнирах, забил 38 голов и сделал 9 голевых передач.
Холанн перейдет в «Реал», если президентом клуба станет Рикельме.