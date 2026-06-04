Перес раскритиковал соперника по выборам в президенты «Реала» Рикельме

Воскресные выборы послужат для того, чтобы понять, какую модель клуба мы хотим. Модель той мрачной эпохи «Реала» или ту, что мы построили с того рокового момента, — «Реал», который переживает одну из самых замечательных эпох за 124 года своей истории", — приводит Diario AS слова Переса.