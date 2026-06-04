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Перес раскритиковал соперника по выборам в президенты «Реала» Рикельме

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал, что думает о своем сопернике по президентским выборам Энрике Рикельме.

Источник: Спорт-Экспресс

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал, что думает о своем сопернике по президентским выборам Энрике Рикельме.

«Что я думаю об Энрике Рикельме? Я уважаю всех, но есть нечто очевидное. Они — сыновья, зятья и бывшие менеджеры того совета директоров Рамона Кальдерона, который ответственен за самое большое унижение в истории “Реала”.

Воскресные выборы послужат для того, чтобы понять, какую модель клуба мы хотим. Модель той мрачной эпохи «Реала» или ту, что мы построили с того рокового момента, — «Реал», который переживает одну из самых замечательных эпох за 124 года своей истории", — приводит Diario AS слова Переса.

Выборы президента «Реала» пройдут в воскресенье, 7 июня.

В сезоне-2025/26 «Реал» набрал 86 очков и стал вторым в чемпионате Испании. Победу в турнире одержала «Барселона» — 94 очка.