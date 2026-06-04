Отец и агент Холанна опровергли возможность перехода форварда в «Реал»

Отец форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, Альфи, и агент игрока Рафаэла Пимента опровергли заявления кандидата в президенты «Реала» Энрике Рикельме, что в случае его победы клуб подпишет норвежца. Испанский бизнесмен в прямом эфире показал подписанные документы и футболку с фамилией норвежского нападающего и номером 9.