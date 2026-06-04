Отец и агент Холанна опровергли возможность перехода форварда в «Реал»

Отец форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, Альфи, и агент игрока Рафаэла Пимента опровергли заявления кандидата в президенты «Реала» Энрике Рикельме, что в случае его победы клуб подпишет норвежца. Испанский бизнесмен в прямом эфире показал подписанные документы и футболку с фамилией норвежского нападающего и номером 9.
«Все это очень забавно, но не соответствует действительности. Мы желаем всего наилучшего обоим кандидатам на выборах в президенты “Реала”, — приводит слова инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.
Выборы президента «Реала» пройдут в воскресенье, 7 июня.
25-летний норвежец имеет действующий контракт с «Манчестер Сити» до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.
В этом сезоне Холанн сыграл в 52 матчах во всех турнирах, забил 38 голов и сделал 9 голевых передач.
Холанн перейдет в «Реал», если президентом клуба станет Рикельме.