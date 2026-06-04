Перес подтвердил интерес «Реала» к Нико Пасу

«Нико Пас — один из тех великих игроков, которые прошли через нашу молодежную академию и теперь привлекают внимание крупных европейских клубов. У него был фантастический сезон с “Комо” в Италии. Мы примем решение (по его покупке) вместе с тренером и тренерским штабом», — приводит Diario AS слова Переса.