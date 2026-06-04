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Перес подтвердил интерес «Реала» к Нико Пасу

Президент «Реала» Флорентино Перес отметил, что ему нравится игра полузащитника «Комо» Нико Паса.

Источник: Спорт-Экспресс

Президент «Реала» Флорентино Перес отметил, что ему нравится игра полузащитника «Комо» Нико Паса.

«Нико Пас — один из тех великих игроков, которые прошли через нашу молодежную академию и теперь привлекают внимание крупных европейских клубов. У него был фантастический сезон с “Комо” в Италии. Мы примем решение (по его покупке) вместе с тренером и тренерским штабом», — приводит Diario AS слова Переса.

В сезоне-2025/26 21-летний аргентинец, являющийся воспитанником «Реала», сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 8 голевых передач.

Дюмфрис, Конате и Макаллистер. Перес готов мощно обновить «Реал» в случае победы на выборах.