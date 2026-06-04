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Бернарду Силва отложил принятие решение по новому клубу до конца ЧМ-2026

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва, который летом станет свободным агентом, отложил принятие решения по своему будущему до конца чемпионата мира-2026.

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва, который летом станет свободным агентом, отложил принятие решения по своему будущему до конца чемпионата мира-2026, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

Изначально 31-летний португалец хотел определиться с новой командой до мирового первенства. Сейчас игрок хочет полностью сосредоточиться на игре за сборную Португалии.

Ранее СМИ писали, что «Барселона» близка к подписанию контракта с Силвой. Главный тренер каталонцев Ханси Флик одобрил этот трансфер.

В апреле Бернарду Силва объявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона. Он выступал за «горожан» с 2017 года. Португалец в общей сложности провел за команду 460 матчей, забил 76 голов и сделал 77 результативных передач.