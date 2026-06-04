Liquid — HEROIC: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

Liquid (состав вокруг siuhy, NAF, EliGE и malbsMd) ярко начали турнир, обыграв хозяев BIG (13:10), но затем уступили BetBoom и MIBR. HEROIC (xfl0ud, nilo, susp, Chr1zN, yxngstxr), напротив, провалили старт (поражения от Sharks и Lynn Vision), однако сумели выиграть серию на вылет и зацепиться за турнир. Победитель продолжит борьбу, проигравший отправится домой. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.