Liquid — HEROIC: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

В серии на вылет третьего дня Stage 1 на IEM Cologne Major 2026 встречаются Team Liquid и HEROIC — обе со счетом 1−2. Это Bo3, и проигравший с результатом 1−3 покидает мейджор; победитель остается в борьбе (2−2). Начало — в 21.00 по московскому времени.
Liquid (состав вокруг siuhy, NAF, EliGE и malbsMd) ярко начали турнир, обыграв хозяев BIG (13:10), но затем уступили BetBoom и MIBR. HEROIC (xfl0ud, nilo, susp, Chr1zN, yxngstxr), напротив, провалили старт (поражения от Sharks и Lynn Vision), однако сумели выиграть серию на вылет и зацепиться за турнир. Победитель продолжит борьбу, проигравший отправится домой. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.