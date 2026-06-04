MIBR — Lynn Vision: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

В серии за выход в Stage 2 третьего дня Stage 1 на IEM Cologne Major 2026 встречаются MIBR и Lynn Vision — обе со счетом 2−1. Это Bo3: победитель с результатом 3−1 проходит дальше, проигравший остается в борьбе (2−2). Начало — в 18.30 по московскому времени.
MIBR (LNZ, brnz4n, insani, venomzera, kl1m) пережили сенсационное поражение от THUNDER dOWNUNDER на старте, но затем уверенно выправились, в том числе обыграв Team Liquid в стыковом раунде. Китайская Lynn Vision (Westmelon, z4KR, Starry, EmiliaQAQ, C4LLM3SU3) идет по сетке за счет побед над HEROIC и Sharks. На кону — прямая путевка в Stage 2. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.