GamerLegion — BIG: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

Центральная серия третьего дня Stage 1 на IEM Cologne Major 2026 — GamerLegion против домашней BIG. Обе команды идут со счетом 2−1, и победитель Bo3 с результатом 3−1 досрочно выходит в Stage 2; проигравший остается в игре (2−2). Начало — в 18.30 по московскому времени.
GamerLegion — самая высокорейтинговая команда стадии (около топ-10 по версии Valve) и недавний финалист IEM Atlanta; коллектив Snax будет настраиваться на реабилитацию после неудачной серии с BetBoom. BIG (tabseN, JDC, faveN, blameF, gr1ks) при поддержке родных трибун в Кельне рассчитывает оформить путевку с первой попытки — немцы подходят к матчу на ходу после победы над THUNDER dOWNUNDER. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.