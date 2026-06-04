TYLOO — Sharks: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

Китайская TYLOO (во главе с Зеро и капитаном Jee) тяжело стартовала (поражения от B8 и MIBR), но затем выиграла серию на вылет и осталась в турнире. Бразильская Sharks (gafolo, koala, maxxkor, rdnzao, doc) сенсационно обыграла HEROIC в первом туре (13:10), однако следом уступила M80 и Lynn Vision. Цена ошибки в очной серии для обеих команд абсолютна. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.