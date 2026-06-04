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TYLOO — Sharks: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

В серии на вылет третьего дня Stage 1 на IEM Cologne Major 2026 встречаются TYLOO и Sharks — обе со счетом 1−2.

Источник: Спорт-Экспресс

В серии на вылет третьего дня Stage 1 на IEM Cologne Major 2026 встречаются TYLOO и Sharks — обе со счетом 1−2. Это Bo3, и проигравший с результатом 1−3 завершает выступление на мейджоре; победитель сохраняет шансы (2−2). Начало — в 16.00 по московскому времени.

Китайская TYLOO (во главе с Зеро и капитаном Jee) тяжело стартовала (поражения от B8 и MIBR), но затем выиграла серию на вылет и осталась в турнире. Бразильская Sharks (gafolo, koala, maxxkor, rdnzao, doc) сенсационно обыграла HEROIC в первом туре (13:10), однако следом уступила M80 и Lynn Vision. Цена ошибки в очной серии для обеих команд абсолютна. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.