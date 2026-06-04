THUNDER dOWNUNDER — FlyQuest: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

Третий игровой день Stage 1 на IEM Cologne Major 2026 в Кельне открывает австралийское дерби на вылет — THUNDER dOWNUNDER против FlyQuest. Обе команды подошли к серии со счетом 1−2: проигравший Bo3 с результатом 1−3 покидает мейджор, победитель остается в борьбе за выход (2−2). Начало — в 16.00 по московскому времени.
THUNDER dOWNUNDER (dexter, Liazz, aliStair, asap, TjP) запомнились сенсацией над MIBR на старте (13:6), но затем уступили B8 и BIG. FlyQuest (jks, INS, Vexite, nettik, story) в первом круге переиграли SINNERS в овертайме (16:14), однако в дальнейшем проиграли GamerLegion и NRG. Для обоих коллективов это матч за выживание. Матч покажут официальные англоязычные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.