THUNDER dOWNUNDER — FlyQuest: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

THUNDER dOWNUNDER (dexter, Liazz, aliStair, asap, TjP) запомнились сенсацией над MIBR на старте (13:6), но затем уступили B8 и BIG. FlyQuest (jks, INS, Vexite, nettik, story) в первом круге переиграли SINNERS в овертайме (16:14), однако в дальнейшем проиграли GamerLegion и NRG. Для обоих коллективов это матч за выживание. Матч покажут официальные англоязычные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.