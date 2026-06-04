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FlyQuest — фаворит в матче на вылет против THUNDER dOWNUNDER на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч THUNDER dOWNUNDER — FlyQuest 4 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Прогноз и ставка на матч THUNDER dOWNUNDER — FlyQuest 4 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Это Bo3 на вылет: обе команды идут 1−2, и проигравший покидает мейджор. Небольшое преимущество отдаем FlyQuest: австралийско-интернациональный состав (jks, INS, Vexite, nettik, story) опирается на опыт jks тир-1 уровня, а его поражения были конкурентными — овертайм-победа над SINNERS (16:14) и плотный матч с GamerLegion. THUNDER dOWNUNDER (dexter, Liazz, aliStair, asap, TjP) ярко обыграли MIBR, но затем уступили B8 и BIG, что ближе к их базовому уровню. В серии из трех карт индивидуальный класс обычно весомее одной сенсации.

Рекомендуемая ставка: победа FlyQuest в серии.