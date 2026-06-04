Перес назвал причины неудач «Реала» в этом сезоне

Президент «Реала» Флорентино Перес считает, что из-за клубного чемпионата мира-2025 мадридской команде не удалось добиться успеха в этом сезоне.
"Что мы извлекли из ошибок этого сезона? Я всегда говорю, что в футболе, и в спорте в целом, не всегда побеждаешь. Мы не достигли ожидаемых результатов, но выявили проблемы.
Команда не смогла провести предсезонную подготовку из-за клубного чемпионата мира, и это мешало нам весь год. У нас было почти 30 травм в первой половине сезона, некоторые из них долгосрочные, и это стало решающим фактором. Это не вина игроков и не вина тренеров.
Мы не смогли достичь своих целей из-за всех этих обстоятельств, но уже работаем над тем, чтобы встретить вызовы нового сезона", — приводит Diario AS слова Переса.
В сезоне-2025/26 «Реал» набрал 86 очков и стал вторым в чемпионате Испании. Победу в турнире одержала «Барселона» — 94 очка.