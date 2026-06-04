Перес назвал причины неудач «Реала» в этом сезоне

Команда не смогла провести предсезонную подготовку из-за клубного чемпионата мира, и это мешало нам весь год. У нас было почти 30 травм в первой половине сезона, некоторые из них долгосрочные, и это стало решающим фактором. Это не вина игроков и не вина тренеров.