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GamerLegion — фаворит в матче против BIG на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч GamerLegion — BIG 4 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Прогноз и ставка на матч GamerLegion — BIG 4 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Обе команды идут 2−1, и победитель Bo3 досрочно выходит в Stage 2 — неудивительно, что HLTV называет вывеску центральной в своем пуле. Небольшое преимущество — у GamerLegion: коллектив Snax является самой высокорейтинговой командой стадии (около топ-10 по версии Valve) и недавним финалистом IEM Atlanta, а дополнительную мотивацию дает желание реабилитироваться после неудачной серии с BetBoom. BIG (tabseN, JDC, faveN, blameF, gr1ks) опасны прежде всего за счет родных трибун в Кельне и победы над THUNDER dOWNUNDER, однако по классу и стабильности уступают сопернику. В Bo3 это должно сказаться.

Рекомендуемая ставка: победа GamerLegion в серии.