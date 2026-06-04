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TYLOO — фаворит в матче на вылет против Sharks на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч TYLOO — Sharks 4 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Прогноз и ставка на матч TYLOO — Sharks 4 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Это Bo3 на вылет: обе команды идут 1−2, и проигравший завершает мейджор. Фаворитом видится TYLOO: китайцы во главе с Зеро и капитаном Jee только что прошли серию на вылет, то есть уже поймали ритм Bo3 на этом турнире, и располагают опасным T-сайдом и фирменной агрессией. Sharks (gafolo, koala, maxxkor, rdnzao, doc) дебютируют на мейджоре, выдали яркую победу над HEROIC, но затем дважды проиграли и в целом нестабильны. В серии на выживание опыт и пик TYLOO смотрятся предпочтительнее.

Рекомендуемая ставка: победа TYLOO в серии.