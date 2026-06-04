M80 — NRG: прогноз и ставка на матч на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч M80 — NRG 4 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Североамериканское дерби: обе команды идут 2−1, и победитель Bo3 выходит в Stage 2. Уровень соперников близок: M80 (slaxz-, Swisher, s1n, JBa, Lake) ярко начали с крупных побед над Sharks (13:6) и Lynn Vision (13:8), тогда как NRG (nitr0, oSee, Sonic, Grim, br0) опираются на индивидуальный класс oSee с AWP и набрали ход к этому матчу. Обе команды мотивированы оформить путевку напрямую, оба коллектива примерно равны, а ставки максимальны — в таком дерби серия с высокой вероятностью затянется до решающей третьей карты.