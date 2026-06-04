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HEROIC — фаворит в матче на вылет против Team Liquid на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч Liquid — HEROIC 4 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Прогноз и ставка на матч Liquid — HEROIC 4 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Это Bo3 на вылет: обе команды идут 1−2, и проигравший завершает мейджор. Небольшое преимущество отдаем HEROIC: датчане (xfl0ud, nilo, susp, Chr1zN, yxngstxr) после провального старта собрались и прошли серию на вылет против Gaimin Gladiators, показав, что в формате из трех карт их структура и класс способны проявиться. Liquid (состав вокруг siuhy, NAF, EliGE и malbsMd) ярко начали с победы над BIG, но затем уступили BetBoom и MIBR, и вопросы к стабильности коллектива остаются. В матче на выживание опыт HEROIC может стать решающим.

Рекомендуемая ставка: победа HEROIC в серии.