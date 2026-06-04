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MIBR — фаворит в матче против Lynn Vision на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч MIBR — Lynn Vision 4 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Прогноз и ставка на матч MIBR — Lynn Vision 4 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Обе команды идут 2−1, и победитель Bo3 проходит в Stage 2. Фаворитом выглядит MIBR: бразильцы (LNZ, brnz4n, insani, venomzera, kl1m) после стартовой осечки с THUNDER dOWNUNDER уверенно набрали ход, в том числе обыграв Team Liquid, а по качеству состава и недавним результатам (полуфинал CAC 2026) превосходят соперника. Lynn Vision (Westmelon, z4KR, Starry, EmiliaQAQ, C4LLM3SU3) цепко прошли HEROIC и Sharks, но в серии против более классной команды их потолок ниже. Небольшое, но ощутимое преимущество — у MIBR.

Рекомендуемая ставка: победа MIBR в серии.