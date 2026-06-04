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«Ривер Плейт» близок к подписанию Арамбарри

«Ривер Плейт» близок к завершению трансфера Мауро Арамбарри из «Хетафе».

«Ривер Плейт» близок к завершению трансфера Мауро Арамбарри из «Хетафе», сообщает TyC Sports. Аргентинский клуб готов заплатить за 30-летнего уругвайца 5 миллионов долларов.

Игрок сборной Уругвая имеет действующий контракт с испанским клубом до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В этом сезоне Амарбарри сыграл 37 матчах Ла лиги, забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи.

Ранее уругвайский хавбек выступал за «Бордо». «Бостон Ривер» и «Дефенсор», воспитанником которого является.