«Ривер Плейт» близок к подписанию Арамбарри

«Ривер Плейт» близок к завершению трансфера Мауро Арамбарри из «Хетафе», сообщает TyC Sports. Аргентинский клуб готов заплатить за 30-летнего уругвайца 5 миллионов долларов.
Игрок сборной Уругвая имеет действующий контракт с испанским клубом до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
В этом сезоне Амарбарри сыграл 37 матчах Ла лиги, забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи.
Ранее уругвайский хавбек выступал за «Бордо». «Бостон Ривер» и «Дефенсор», воспитанником которого является.