Защитник сборной США Дест оказался удивлен уровню поддержки фанатов в матче с Сенегалом

"Мы также играли на стадионах, где у нас практически не было болельщиков, но стадион, полный американских фанатов, — это особенное чувство, и это именно то, что нам нужно. Так что мы ценим это и хотим такой поддержки, потому что это помогает нам. И посмотрите, чем мы вам отплатили — победой над Сенегалом, так что она нам нужна.