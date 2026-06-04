Кирилл Бажин и Виктория Сливко сыграли свадьбу

Видео со свадьбы опубликовал в соцсети Бажин.
Сообщалось, что Сливко после замужества будет выступать под фамилией супруга.
«Душу не накачаешь, а губы — ну какие есть». Женский разговор с Викой Сливко — лидером нашего биатлона.
Биатлонисты Кирилл Бажин и Виктория Сливко поженились.
Видео со свадьбы опубликовал в соцсети Бажин.
Сообщалось, что Сливко после замужества будет выступать под фамилией супруга.
«Душу не накачаешь, а губы — ну какие есть». Женский разговор с Викой Сливко — лидером нашего биатлона.