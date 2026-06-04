Олимпийский чемпион Сиднея-2000 по вольной борьбе Муртазалиев приговорен к пожизненному заключению за организацию убийства и финансирование банды

«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей и лишением на основании ст. 48 УК РФ государственной награды — Ордена Почета. Помимо этого в счет государства конфисковано 5,7 млн рублей», — говорится в телеграм-канале суда.