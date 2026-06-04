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Олимпийский чемпион Сиднея-2000 по вольной борьбе Муртазалиев приговорен к пожизненному заключению за организацию убийства и финансирование банды

Чемпион Олимпиады-2000 по вольной борьбе Сагид Муртазалиев заочно приговорен к пожизенному лишению свободы.

Такое решение вынес Южный окружной военный суд. С 2015 года Муртазалиев находится в международном розыске. Его обвиняют в организации убийства начальника отдела по противодействию экстремизму МВД с дислокацией в Кизляре, а также финансирование вооруженной банды.

С 2003 по 2015 год Муртазалиев был депутатом Народного собрания Республики Дагестан. С 2010 по 2015 руководил отделением Пенсионного фонда России по Дагестану.

«В июле 2010 года Муртазалиев (исполняющий к тому времени должностные обязанности управляющего отделения Пенсионного фонда России по Республике Дагестан), решил организовать убийство заместителя начальника отдела по противодействию экстремизму с дислокацией в городе Кизляре и заместителя главы администрации муниципального образования “Городской округ город Кизляр” членами НВФ за вознаграждение», — сообщил представитель суда.

Следствие установило, что в 2009 году подсудимый, на тот момент исполнявший обязанности главы администрации муниципального образования «Кизлярский район», решил использовать членов незаконной вооруженной банды в своих целях, для чего передал им 2,7 млн рублей.

В 2010 году Муртазалиев передал им еще 3 млн рублей. После получения денег члены банды совершили убийство.

В августе того же года в Кизляре члены банды произвели не менее 30 выстрелов по автомобилю заместителя главы администрации муниципального образования «Городской округ город Кизляр». Потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь.

«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей и лишением на основании ст. 48 УК РФ государственной награды — Ордена Почета. Помимо этого в счет государства конфисковано 5,7 млн рублей», — говорится в телеграм-канале суда.