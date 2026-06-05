Трамп планирует посетить третий матч финальной серии НБА

Президент США Дональд Трамп посетит третий матч финальной серии НБА между «Нью-Йорком» и «Сан-Антонио», сообщил в соцсети X инсайдер Шэмс Чарания.
Глава государства получил личное приглашение от владельца «Никс» Джеймса Долана. Изначально планировалось, что он приедет на пятый матч финала Восточной конференции против «Кливленда», но серия завершилась за четыре игры (4−0).
Счет в финальной серии 1−0. Вторая игра запланирована на субботу, 6 июня.
Третий матч пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке во вторник, 9 июня. Начало игры — 03:30 по московскому времени.