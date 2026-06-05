Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп планирует посетить третий матч финальной серии НБА

Президент США Дональд Трамп посетит третий матч финальной серии НБА между «Нью-Йорком» и «Сан-Антонио».

Президент США Дональд Трамп посетит третий матч финальной серии НБА между «Нью-Йорком» и «Сан-Антонио», сообщил в соцсети X инсайдер Шэмс Чарания.

Глава государства получил личное приглашение от владельца «Никс» Джеймса Долана. Изначально планировалось, что он приедет на пятый матч финала Восточной конференции против «Кливленда», но серия завершилась за четыре игры (4−0).

Счет в финальной серии 1−0. Вторая игра запланирована на субботу, 6 июня.

Третий матч пройдет на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке во вторник, 9 июня. Начало игры — 03:30 по московскому времени.