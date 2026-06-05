Перес: «Реал» не может выигрывать все время, но я выиграл с клубом очень много — 66 трофеев"

«Реал» сейчас стоит 10 миллиардов евро. Когда я впервые пришел в клуб в 2000 году, мы даже не могли платить зарплаты игрокам. Люди говорят, что мне 80 лет и я должен отдыхать, а не участвовать в выборах? Мой отец вложил «Реал» в мою душу, когда я был маленьким мальчиком, и я чувствую необходимость помогать этому клубу.