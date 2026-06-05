Перес: «Реал» не может выигрывать все время, но я выиграл с клубом очень много — 66 трофеев"

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что не собирается продавать клуб, так как хочет для него самого лучшего.
«Реал» сейчас стоит 10 миллиардов евро. Когда я впервые пришел в клуб в 2000 году, мы даже не могли платить зарплаты игрокам. Люди говорят, что мне 80 лет и я должен отдыхать, а не участвовать в выборах? Мой отец вложил «Реал» в мою душу, когда я был маленьким мальчиком, и я чувствую необходимость помогать этому клубу.
Мы не можем выигрывать все время, но я выиграл очень много — 66 трофеев. Никто не выиграл столько трофеев с «Реалом», сколько я.
Люди говорят, что я хочу продать клуб? Это чепуха. Я хочу, чтобы этот клуб принадлежал его членам клубной программы. Я хочу, чтобы они действительно владели «Реалом», а не только формально. Будет референдум, и они проголосуют", — приводит Diario AS слова Переса.
Выборы президента «Реала» пройдут в воскресенье, 7 июня.
В сезоне-2025/26 «Реал» набрал 86 очков и стал вторым в чемпионате Испании. Победу в турнире одержала «Барселона» — 94 очка.
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