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Рикельме хочет заполучить Крооса в свою команду на выборах в президенты «Реала»

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме хочет, чтобы экс-полузащитник мадридского клуба Тони Кроос вошел в его команду, сообщает COPE.

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме хочет, чтобы экс-полузащитник мадридского клуба Тони Кроос вошел в его команду, сообщает COPE.

Ранее испанский бизнесмен объявил, что экс-тренер сборной Испании Висенте дель Боске присоединился к его команде на руководящую должность.

Выборы президента «Реала» пройдут в воскресенье, 7 июня.

В сезоне-2025/26 «Реал» набрал 86 очков и стал вторым в чемпионате Испании. Победу в турнире одержала «Барселона» — 94 очка.

Перес представил Моуринью с помощью ИИ, а Рикельме пообещал подписать Холанна. Что происходит в «Реале»?