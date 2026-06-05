Рикельме хочет заполучить Крооса в свою команду на выборах в президенты «Реала»

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме хочет, чтобы экс-полузащитник мадридского клуба Тони Кроос вошел в его команду, сообщает COPE.
Ранее испанский бизнесмен объявил, что экс-тренер сборной Испании Висенте дель Боске присоединился к его команде на руководящую должность.
Выборы президента «Реала» пройдут в воскресенье, 7 июня.
В сезоне-2025/26 «Реал» набрал 86 очков и стал вторым в чемпионате Испании. Победу в турнире одержала «Барселона» — 94 очка.
Перес представил Моуринью с помощью ИИ, а Рикельме пообещал подписать Холанна. Что происходит в «Реале»?