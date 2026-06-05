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«Сан-Паулу» предложил Виктору Са контракт до 2029 года

«Сан-Паулу» продвинулся в переговорах с нападающим «Краснодара» Виктором Са, сообщает Globo Esporte.

Источник: Спорт-Экспресс

«Сан-Паулу» продвинулся в переговорах с нападающим «Краснодара» Виктором Са, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, бразильский клуб ожидает быстро договориться с 32-летним бразильцем. Футболисту предложили контракт до 2029 года и бонусы в случае попадания в Кубок Либертадорес.

Действующий контракт Са с «Краснодаром» истекает летом 2026 года, поэтому он сможет перейти в «Сан-Паулу» на правах свободного агента.

В сезоне-2025/26 Са сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 1 результативный пас.