«Сан-Паулу» предложил Виктору Са контракт до 2029 года

«Сан-Паулу» продвинулся в переговорах с нападающим «Краснодара» Виктором Са, сообщает Globo Esporte.
По информации источника, бразильский клуб ожидает быстро договориться с 32-летним бразильцем. Футболисту предложили контракт до 2029 года и бонусы в случае попадания в Кубок Либертадорес.
Действующий контракт Са с «Краснодаром» истекает летом 2026 года, поэтому он сможет перейти в «Сан-Паулу» на правах свободного агента.
В сезоне-2025/26 Са сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 1 результативный пас.