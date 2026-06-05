Шакира и Burna Boy выступят с гимном ЧМ-2026 на церемонии открытия

Колумбийская певица Шакира и нигерийский музыкант Burna Boy выступят на церемонии открытия чемпионата мира-2026 в Мехико со своим гимном турнира, который получил название Dai Dai.
В четверг, 11 июня, на стадионе «Ацтека» в Мехико сборные Мексики и ЮАР встретятся в матче открытия чемпионата мира-2026. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
Матчи группового турнира ЧМ-2026 пройдут с 11 июня по 28 июня. Игры плей-офф — с 28 июня. Финал — 19 июля.
Шакира выпустила официальный гимн ЧМ-2026. Певица исполнит его в перерыве финального матча.