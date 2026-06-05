Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шакира и Burna Boy выступят с гимном ЧМ-2026 на церемонии открытия

Колумбийская певица Шакира и нигерийский музыкант Burna Boy выступят на церемонии открытия чемпионата мира-2026 в Мехико со своим гимном турнира, который получил название Dai Dai.

Источник: Спорт-Экспресс

Колумбийская певица Шакира и нигерийский музыкант Burna Boy выступят на церемонии открытия чемпионата мира-2026 в Мехико со своим гимном турнира, который получил название Dai Dai.

В четверг, 11 июня, на стадионе «Ацтека» в Мехико сборные Мексики и ЮАР встретятся в матче открытия чемпионата мира-2026. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Матчи группового турнира ЧМ-2026 пройдут с 11 июня по 28 июня. Игры плей-офф — с 28 июня. Финал — 19 июля.

Шакира выпустила официальный гимн ЧМ-2026. Певица исполнит его в перерыве финального матча.